Волна пищевых отравлений в Петербурге добралась до пятизвездочного отеля

Санкт-Петербург, , 11:30 — REGNUM Новый случай массового пищевого отравления зафиксирован в Санкт-Петербурге. На этот раз вспышка острой кишечной инфекции произошла в пятизвездочном отеле Kempinski в центре города.

Напомним, ранее сообщалось о массовом отравлении участников молодежного конгресса Росатома в гостинице «Прибалтийская», а также об отравлении участников корпоративного мероприятия в Константиновском дворце Петербурга. По всем этим случаям идут санитарные расследования.

Как сообщает 11 сентября интернет-газета «Фонтанка», в отеле Kempinski на набережной реки Мойки, 22, за одни сутки, 10 сентября, отмечено 12 случаев отравления постояльцев. При этом восемь человек госпитализированы в инфекционную больницу.

Сотрудники Роспотребнадзора берут пробы пищи и воды в ресторане отеля, изучают сырье и готовые продукты. «Предварительным диагнозом может быть сальмонеллез», — сообщает источник.

В отеле Kempinski 200 номеров, цена номера — от 25 тыс. рублей за ночь, питание — только завтраки (шведский стол).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября произошло не менее 11 случаев отравления среди сотрудников ЗАО «П.Р. Русь», которые присутствовали на банкете в Константиновском дворце, четыре человека попали в больницу.

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В конце августа в гостинице «Park Inn Прибалтийская» отравились около 30 человек, один был госпитализирован. Причиной вспышки назван норовирус.

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Массовое заболевание гепатитом А произошло в конце августа на петербургских автозаводах Nissan и Toyota. Заболели десятки человек. Причиной названы нарушения в работе фирмы, организовавшей питание на обоих предприятиях.

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В конце июля массовое отравление произошло на круизном речном теплоходе «Лунная соната», возившем туристов из Петербурга по Ленобласти и Карелии. Пострадали более 150 человек. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

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