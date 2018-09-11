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«Врачи без границ» заявили о массовой гибели мигрантов у берегов Ливии

Происшествия

Оставшиеся в живых нелегальные мигранты были задержаны и доставлены в специализированные службы

«Врачи без границ» заявили о массовой гибели мигрантов у берегов Ливии
Цитата из х/ф «Титаник». Реж. Джеймс Кэмерон. 1997. США
Тонущие люди

Триполи, 11 сентября 2018, 11:01 — REGNUM  Гуманитарная организация «Врачи без границ» заявила о гибели 100 человек у берегов Ливии, сообщает 11 сентября Associated Press.

Оставшиеся в живых нелегальные мигранты были задержаны и доставлены в специализированные службы.

«Врачи без границ» отмечают, что мигранты были родом из многих африканских стран, в частности Судана, Мали, Нигерии, Камеруна, Ганы, Ливии, Алжира и Египта. Одна из лодок затонула, что и привело к гибели 100 человек.

Напомним, после начала гражданской войны в Ливии, вызванной интервенцией стран НАТО, страна стала удобным транзитным пунктом для нелегальных мигрантов из Африки, многие из которых гибнут, пытаясь вплавь добраться до территории Евроосоюза.

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