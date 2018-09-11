Без эвакуации: в Оренбуржье обрушилась стена жилого дома

Орск, Оренбургская область, , 10:45 — REGNUM В Орске Оренбургской области чиновники принимают срочные меры по ликвидации чрезвычайной ситуации, которая возникла в жилом доме по улице Светлой. В двухэтажке во время ремонтных работ произошло обрушение несущей стены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской администрации.

В аварийном состоянии оказалась несущая стена с первого по второй этаж левого крыла дома. Сейчас специалисты ликвидируют последствия обрушения.

Примечательно, что на это время, также как и на период ремонта ветхого здания, жителей не эвакуируют. В доме проживают 38 человек. В мэрии подчеркнули, что разрушение стены произошло со стороны нежилого помещения.

По одной из версий, причиной обрушения могла стать утечка воды, которая имела место несколько лет назад. Последствия вскрылись только во время ремонта дома, сообщили в мэрии.

Между тем, жильцы утверждают, что разрушение здание происходит уже много лет, и чиновники игнорируют такое положение дел. По словам Екатерины В., проживающей в доме 22 года, находиться в доме страшно. Несмотря на отсутствие задолженности, в здании отключен газ, сообщает ГТРК «Оренбург».

"Ни посуду помыть, ни помыться самим невозможно. Все рушится, все падает — как после войны, вот такое у меня ощущение… Только у нас-то мирное время!», — сказала орчанка.