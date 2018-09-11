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ВСУ 21 раз обстреляли ДНР за сутки

Происшествия

Три здания было повреждено

ВСУ 21 раз обстреляли ДНР за сутки
Stephen Poff
Расстрелянное перемирие

Донецк, 11 сентября 2018, 10:40 — REGNUM  Донецкая Народная Республика (ДНР) 21 раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ за сутки 10 сентября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, украинские боевики обстреливали все три направления из БТР, гранатометов, минометов различного калибра и стрелкового оружия. Под обстрел попали населенные пункты Зайцево, Горловка, поселок шахты им. Гагарина, Озеряновка, Спартак, Старомихайловка, Ясиноватая, Трудовские, Саханка, Новая Таврия, Коминтерново, Октябрь.

Были повреждены два дома в Коминтерново и одно здание в населенном пункте Октябрь.

Напомним, за прошлую неделю украинские боевики почти 100 раз нарушили режим тишины в ДНР.

Читайте ранее в этом сюжете: ДНР: ВСУ за неделю почти 100 раз нарушили режим тишины

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Артобстрелы республик Донбасса
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