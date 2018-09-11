Задержан водитель, сбивший в Прикамье шестерых человек

Чусовой, Пермский край, , 09:59 — REGNUM В пермском городе Чусовом задержан водитель, который сбил на пешеходном переходе шестерых человек. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Олегу Ш. 56 лет. По предварительным данным, он был трезв. Возможно, гражданин не справился с управлением машиной.

Наезд произошёл возле дома №16 по улице Кирова. Водитель, 56-летний Олег Шумаков задержан. Предварительно, был трезв (пока не продували) и не справился с управлением своим ВАЗ 2107. Наезд на пешеходов произошёл на улице Кирова, напротив дома 16.

Тяжёлые травмы получили четыре человека. У мужчины и женщины закрытые переломы бедра, у мужчины 1990 года рождения сотрясение головного мозга и черепно-мозговая травма. А мужчина 1957 года рождения лишился стопы.

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