Магадан, Магаданская область, , 09:31 — REGNUM В порту Магадана произошел пожар на насосной станции нефтебазы «Магаданнефто», сообщает 11 сентября регионального главное управления МЧС РФ.

По данным ведомства, загорелось отдельно стоящее здание, которое предназначено для перекачки топлива из резервуаров. В течение 30 минут спасателям удалось ликвидировать открытое горение, сейчас проводится локализация пожара и проливка конструкций.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, угрозы возгорания рядом стоящих резервуаров нет. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Калуге на одной из автозаправок произошло воспламенение сжиженного углеводородного газа, хранившегося в резервуаре. В результате пожара пострадало трое мужчин, которые получили ожоги ног и рук первой и второй степени.

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