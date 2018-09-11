Одна из школ в Иркутской области стала разваливаться прямо во время занятий

село Уян, Иркутская область, , 09:24 — REGNUM Начало учебного дня в средней школе села Уян (Куйтунский район Иркутской области) ознаменовалось ЧП: обрушился переход, соединявший два крыла двухэтажного кирпичного здания школы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Иркутской области, предварительно установлено, что обрушению предшествовало проседание плит перекрытия. В результате одна из поддерживающих колонн обрушилась.

Вместе с тем, в администрации школы уверяют, что данная часть здания признана аварийной ещё в декабре 2009 года и с тех пор была закрыта для доступа. В СМИ появился комментарий одного из учеников о случившемся:

«Мы сидели на уроке в кабинете рядом с местом происшествия, и вдруг вся школа затряслась, что показалось будто началось землетрясение, потом всё загромыхало, мы ничего не поняли. Потом случился второй толчок, и учитель сказал быстро эвакуироваться. Мы побежали на выход. Все построились, посчитались, и нас распустили домой».

Спасатели подтвердили, что в настоящее время учебный процесс в школе приостановлен, дети распущены по домам. Местным властям предстоит решить вопрос о переносе занятий в другое здание. Пострадавших нет.

Уянская средняя школа открылась 34 года назад. Однако на сайте учебного заведения не удалось обнаружить данных о финансово-хозяйственной деятельности.