СКР возбудил дело в отношении министра здравоохранения Камчатского края

Петропавловск-Камчатский, , 09:09 — REGNUM В отношении министра здравоохранения Камчатского края, которую подозревают в злоупотреблениях при госзакупках и растрате, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ. По этой же статье возбуждены дела против еще двух фигурантов — учредителя коммерческой организации и адвоката. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

По версии следствия, в 2017 г. министр здравоохранения Камчатского края вступила в преступный сговор с учредителем коммерческой организации и его адвокатом.

В сообщении ведомства говорится, что вышеуказанные лица, осуществив сделку по приобретению по завышенной стоимости нежилых помещений для нужд ГБУЗ КК «Камчатская городская поликлиника №3», совершили хищение бюджетных денежных средств в сумме не менее 22 млн рублей.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Читайте также: Главного дорожника Дагестана заключили под стражу на 10 суток