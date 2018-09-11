Вторник, 11 Сентября 2018 года
10:23:27 МСК

СКР возбудил дело в отношении министра здравоохранения Камчатского края

Происшествия

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего

Петропавловск-Камчатский, 11 сентября 2018, 09:09 — REGNUM  В отношении министра здравоохранения Камчатского края, которую подозревают в злоупотреблениях при госзакупках и растрате, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ. По этой же статье возбуждены дела против еще двух фигурантов — учредителя коммерческой организации и адвоката. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

По версии следствия, в 2017 г. министр здравоохранения Камчатского края вступила в преступный сговор с учредителем коммерческой организации и его адвокатом.

В сообщении ведомства говорится, что вышеуказанные лица, осуществив сделку по приобретению по завышенной стоимости нежилых помещений для нужд ГБУЗ КК «Камчатская городская поликлиника №3», совершили хищение бюджетных денежных средств в сумме не менее 22 млн рублей.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Читайте также: Главного дорожника Дагестана заключили под стражу на 10 суток

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить