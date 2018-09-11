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На Украине госкомпания выписала своему руководителю 1000% премию

Происшествия

Директор получил часть от 10 млн гривен

Киев, 11 сентября 2018, 08:41 — REGNUM  Украинские государственные предприятия «ЛИАЦ» и «Дубрава» растратили средства, вырученные с продажи земли спортивному клубу президенту Украины Петру Порошенко, на премии и фиктивные ремонтные тендеры, сообщают 11 сентября «Украинские новости».

Согласно сообщению, спортивный клуб «5 элемент» Порошенко приобрел у госкомпаний «ЛИАЦ» и «Дубрава» здания в 2016 и 2017 годах. Компания «ЛИАЦ» получила с продажи 10 млн гривен ($350 тыс.), «Дубрава» — почти 5 млн гривен ($180 тыс.).

Отмечается, что по данным прокуратуры, фирма «ЛИАЦ» вырученные средства выписала в виде 1000% премии своему руководителю, а также обналичила через фиктивные фирмы.

Напомним, одна из крупнейших проблем Украины — коррупция, о чем не раз говорили международные организации, сотрудничающие с Киевом.

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Коррупция и борьба с ней
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