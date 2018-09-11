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На жителя Ташкента завели дело за оскорбление жены в соцсети

Происшествия

Мужчине грозит до двух лет исправительных работ

Ташкент, 11 сентября 2018, 08:36 — REGNUM  В Узбекистане против жителя Ташкента возбудили уголовное дело за оскорбление жены в социальной сети, сообщает пресс-служба столичного УВД.

По словам потерпевшей, муж после ссоры вошел в ее аккаунт и разместил на странице информацию, порочащую ее честь и достоинство. Уголовное дело против 35-летнего мужчины возбуждено по статье «Оскорбление», сейчас ему грозит до двух лет исправительных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении феминистки из Омска. В постах на странице девушки во «ВКонтакте» правоохранители обнаружили признаки возбуждения ненависти и унижения достоинства сильного пола.

Читайте подробнее: СКР возбудил уголовное дело за посты феминистки во «ВКонтакте»

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