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Ущерб на 250 млн: арестован экс-глава пермского филиала Россельхозбанка

Происшествия

Бывший руководитель филиала госбанка стал фигурантом уголовного дела, где речь идет о махинациях с кредитами

Пермь, 11 сентября 2018, 08:04 — REGNUM  В Перми под стражу взят экс-глава пермского филиала Россельхозбанка Яков Д. Ему инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями, сообщают СМИ.

Уголовное дело касается так называемых невозвратных кредитов. Общий ущерб банку оценивается в 250 млн рублей, отмечает издание «Коммерсантъ».

По данным сайта пермской деловой газеты «Бизнес класс», сумма невозвратных кредитов после ухода Якова Д. с должности составила около 10 млрд рублей.

Яков Д. ушел в отставку после проверки, где ревизоры интересовались кредитами, выданными в рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2008−2012 годы.

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