Ущерб на 250 млн: арестован экс-глава пермского филиала Россельхозбанка

Пермь, , 08:04 — REGNUM В Перми под стражу взят экс-глава пермского филиала Россельхозбанка Яков Д. Ему инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями, сообщают СМИ.

Уголовное дело касается так называемых невозвратных кредитов. Общий ущерб банку оценивается в 250 млн рублей, отмечает издание «Коммерсантъ».

По данным сайта пермской деловой газеты «Бизнес класс», сумма невозвратных кредитов после ухода Якова Д. с должности составила около 10 млрд рублей.

Яков Д. ушел в отставку после проверки, где ревизоры интересовались кредитами, выданными в рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2008−2012 годы.