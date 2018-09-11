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Пострадавших на вулкане Ключевской туристов эвакуировали

Происшествия

«Вертолет с туристами... приземлился в Петропавловске-Камчатском»

Петропавловск-Камчатский, 11 сентября 2018, 07:59 — REGNUM  Группу туристов, попавших под камнепад, эвакуировали с вулкана Ключевской на Камчатке. Об этом сообщает ИА «Камчатка».

"Вертолет с туристами… приземлился в Петропавловске-Камчатском, — передает вещатель. — Двое пострадавших (35-летняя женщина и руководитель туристической группы) из-за камнепада переданы медикам».

Напомним, 10 сентября на Камчатке на вулкане Ключевской произошел инцидент — группа туристов попала под камнепад. В результате инцидента пострадали два человека, в том числе руководитель группы.

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