Новый морвокзал в столице Камчатки недоступен для инвалидов

Петропавловск-Камчатский, , 07:58 — REGNUM Новый морской вокзал в столице Камчатки — Петропавловске-Камчатском — недоступен для инвалидов. В здании не выполнено ни одно требование законодательства для удобства маломобильных групп граждан. Прокуратура привлекла к ответственности ФГУП «Росморпорт», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, в новом и долгожданном здании морского вокзала в столице Камчатки не оборудована специальная зона ожидания для инвалидов. Здание не оснащено техническими средствами информирования маломобильных граждан, средствами ориентирования и сигнализации, нет тактильно-контрастных предупреждающих указателей для слабовидящих. На лестничных маршах вокзала отсутствуют дополнительные разделительные поручни, пассажирский причал не оборудован отгораживающей и направляющей рельефной полосой для пассажиров с ослабленным зрением.

Транспортный прокурор Камчатки привлёк к административной ответственности ФГУП «Росморпорт» и директора его филиала на полуострове. В суд были направлены иски о возложении на ведомство обязанности по устранению нарушений. Суд иски удовлетворил.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября сотрудники ФСБ задержали министра здравоохранения Камчатки Татьяну Лемешко. Чиновницу подозревают в растрате крупной суммы бюджетных денег.