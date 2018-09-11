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В Перми обнаружена свалка разбитых градусников

Происшествия

Во дворе жилого дома, неподалеку от детского сада, находилась свалка разбитых медицинских градусников

В Перми обнаружена свалка разбитых градусников
Градусник

Пермь, 11 сентября 2018, 07:41 — REGNUM  В микрорайоне Гайва Перми обнаружены разбитые градусники. Медицинские ртутные термометры лежали на земле, площадь свалки составила два квадратных метра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Потенциально опасная свалка находилась во дворе жилого дома, неподалеку от детского сада. В настоящее время специализированная компания проводит демеркуризационные и утилизационные работы.

Результаты замеров атмосферного воздуха на зараженной площадке, а также еще в пяти точках, не показали превышения ПДК ртути. Стоит отметить, что в конце августа опять же в микрорайоне Гайва нашли 10 выброшенных на улице градусников. Обошлось без разлива ртути, термометры были целыми.

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