На Алтай идут заморозки

Барнаул, , 07:09 — REGNUM В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение в связи с предстоящими заморозками. По данным официального сайта региона, сегодня, 11 сентября, на большей части территории ожидаются дожди, местами сильные дожди и грозы, а в утренние часы в северных районах возможен мокрый снег.

К вечеру порывы ветра могут достигать до 15−20 метров в секунду, а столбики термометров покажут +1−6 °С. В ближайшие двое суток — 12 и 13 сентября — температура воздуха ночью опустится до — 3 °C.

К ликвидации возможных последствий непогоды готовы спасатели. По данным ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, руководителей муниципалитетов, министерств и ведомств, аварийных служб, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформировали об ухудшении погодных условий.

Погодные катаклизмы могут вновь осложнить ситуацию с уборочной кампанией. По состоянию на 30 августа в регионе было собрано немногим более 14% зерновых с 465 тыс. гектаров. Обмолот составил 1,7 млн тонн зерна.