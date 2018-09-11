В Красноярском крае горят леса на площади более 40 тыс. га

Красноярск, , 06:24 — REGNUM В Красноярском крае 11 сентября действуют восемь лесных пожаров на общей площади 43,47 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, за прошедшие сутки в Богучанском районе потушили пять лесных пожаров на общей площади 29,5 га. В тушении принимали участие более 70 человек. Было задействовано три единицы техники, 13 воздушных судов.

«Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем», — заверили в министерстве, добавив, что угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.

По предварительным данным, в большинстве случаев пожары возникли из-за гроз.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в лесах Красноярского края с 22 июня действует режим ЧС из-за лесных пожаров.

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