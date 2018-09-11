Вторник, 11 Сентября 2018 года
06:55:03 МСК

Министра здравоохранения Камчатки задержали сотрудники ФСБ

Происшествия

Чиновницу подозревают в растрате бюджетных денег

Министра здравоохранения Камчатки задержали сотрудники ФСБ
Иллюстрация: Kamgov.ru
Татьяна Лемешко

Петропавловск-Камчатский, 11 сентября 2018, 05:50 — REGNUM  На Камчатке сотрудники ФСБ задержали министра здравоохранения региона Татьяну Лемешко. Чиновницу подозревают в растрате крупной суммы бюджетных денег, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: На Камчатке скончалась женщина, которой дважды отказали в госпитализации

По неофициальным данным, речь может идти о растрате 20 млн рублей при приобретении здания поликлиники. Есть сведения о том, что чиновница могла действовать не одна, а в составе группы.

Татьяне Лемешко 61 год, минздрав Камчатского края она возглавляет с 2008 года.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Камчатки давно выражают крайнюю степень недовольства состоянием медицины на полуострове. Жители полуострова недовольны нехваткой специалистов, а также тем, что врачами и медсестрами все чаще работают гастарбайтеры, которые очень плохо говорят по-русски и порой не могут даже выписать рецепт. По мнению депутата Закдумы Камчатки Михаила Пучковского, на Камчатке смертность просто зашкаливает из-за ненадлежащего состояния медицины. По мнению парламентария, «совсем беда» в больнице города Вилючинска, где не хватает всего — от врачей и лекарств до оборудования и моющих средств.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить