В Киеве учительница ранена ножницами

Киев, , 04:46 — REGNUM Ученик восьмого класса одной из школ Киева ранил ножницами свою учительницу, сообщают «Украинские национальные новости».

Нападение произошло 10 сентября из-за плохой оценки, которую 13-летний киевлянин получил за домашнюю работу.

Сначала подросток ударил учителя стулом по голове, а затем несколько раз — ножницами. Женщина находится в больнице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Париже за сутки произошло два нападения с ножницами на людей. Оба раза нападавшие ранили прохожих.

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