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В Киеве учительница ранена ножницами

Происшествия

На педагога напал старшеклассник

Киев, 11 сентября 2018, 04:46 — REGNUM  Ученик восьмого класса одной из школ Киева ранил ножницами свою учительницу, сообщают «Украинские национальные новости».

Нападение произошло 10 сентября из-за плохой оценки, которую 13-летний киевлянин получил за домашнюю работу.

Сначала подросток ударил учителя стулом по голове, а затем несколько раз — ножницами. Женщина находится в больнице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Париже за сутки произошло два нападения с ножницами на людей. Оба раза нападавшие ранили прохожих.

Читайте подробнее: Ранивший двух парижан задержан

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Происшествия в учебных заведениях
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