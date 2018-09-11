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В Иркутске Toyota не пропустила автобус с туристами из Китая: есть жертвы

Происшествия

Авария произошла на перекрёстке улиц Баррикад и Ушаковская

Иркутск, 11 сентября 2018, 04:32 — REGNUM  Человек погиб в результате столкновения туристического автобуса Kia Granbird с микроавтобусом Toyota Town Ace, сообщает «Иркутск сегодня».

Столкновение произошло на перекрестке улиц Баррикад и Ушаковская. Водитель Toyota не пропустил автобус, проезжая знак «Уступи дорогу». В результате аварии он погиб.

В автобусе ехали туристы из Китая, передает Life. Как минимум десять человек получили травмы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком в Каширском районе (Московская область): погибли два человека и ещё 13 пострадали.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье автобус столкнулся с грузовиком, есть жертвы

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Дорожно-транспортные происшествия
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