В Иркутске Toyota не пропустила автобус с туристами из Китая: есть жертвы

Иркутск, , 04:32 — REGNUM Человек погиб в результате столкновения туристического автобуса Kia Granbird с микроавтобусом Toyota Town Ace, сообщает «Иркутск сегодня».

Столкновение произошло на перекрестке улиц Баррикад и Ушаковская. Водитель Toyota не пропустил автобус, проезжая знак «Уступи дорогу». В результате аварии он погиб.

В автобусе ехали туристы из Китая, передает Life. Как минимум десять человек получили травмы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком в Каширском районе (Московская область): погибли два человека и ещё 13 пострадали.

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