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«Флоренс» разбушевался: в нескольких американских штатах введен режим ЧП

Происшествия

Ураган движется на северо-запад США

Вашингтон, 11 сентября 2018, 02:37 — REGNUM  Режим ЧП введен в нескольких американских штатах из-за приближения урагана «Флоренс», пишет газета The Washington Post.

Уточняется, что чрезвычайное положение вводится в Южной и Северной Каролине, Вирджинии и Мэриленде. «Флоренс» движется на северо-запад страны со скоростью 20 км/ч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Южной Каролины объявил, что с полудня 11 сентября начнется эвакуация людей с побережья штата Южная Каролина из-за урагана.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Каролине из-за урагана «Флоренс» готовят эвакуацию побережья

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