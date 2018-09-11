«Флоренс» разбушевался: в нескольких американских штатах введен режим ЧП

Вашингтон, , 02:37 — REGNUM Режим ЧП введен в нескольких американских штатах из-за приближения урагана «Флоренс», пишет газета The Washington Post.

Уточняется, что чрезвычайное положение вводится в Южной и Северной Каролине, Вирджинии и Мэриленде. «Флоренс» движется на северо-запад страны со скоростью 20 км/ч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Южной Каролины объявил, что с полудня 11 сентября начнется эвакуация людей с побережья штата Южная Каролина из-за урагана.

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