Жители Челябинской области получили ожоги из-за хлопка газа

Варна, Челябинская область, , 05:26 — REGNUM Два жителя поселка Варна (Челябинская область) получили ожоги, разжигая газовую горелку в бане, сообщили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Челябинск».

«В поселке Варна во время розжига газовой горелки в бане произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадали двое мужчин (1951 и 1990 гг. рождения), они госпитализированы с ожогами средней тяжести», — сообщили в пресс-службе.

В компании отметили, что сотрудники ее аварийно-диспетчерской службы, приехав на место ЧП, увидели отсутствие тяги в дымоходе печи. По их данным, неисправной оказалась автоматика безопасности печной горелки. Среди нарушений также обнаружено отсутствие договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

Газоснабжений печной горелки аварийщики отключили: вновь она сможет заработать только после устранения нарушений. Комментируя случившееся, главный инженер «Газпром газораспределение Челябинск» Владимир Фомин заявил, что аварии не случилось бы, если бы нарушения были вовремя устранены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 сентября в поселке Южный Степной (Челябинская область) после взрыва газа в больницу с ожогами средней степени тяжести попали дети и подросток.

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