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После нападения на Курском вокзале в Москве возбудили дело

Происшествия

Под следствием — 55-летний рецедивист

Москва, 11 сентября 2018, 01:27 — REGNUM  Фигурантом уголовного дела о покушении на убийство на Курском вокзале Москвы стал 55-летний мужчина, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего ранее судимого мужчины, обвиняемого в покушении на убийство двух человек на Курском вокзале в Москве», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение произошло утром 10 сентября в зале ожидания. Ранены и госпитализированы два человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Мужчина напал на людей в зале ожидания Курского вокзала в Москве

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