После нападения на Курском вокзале в Москве возбудили дело

Москва, , 01:27 — REGNUM Фигурантом уголовного дела о покушении на убийство на Курском вокзале Москвы стал 55-летний мужчина, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего ранее судимого мужчины, обвиняемого в покушении на убийство двух человек на Курском вокзале в Москве», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение произошло утром 10 сентября в зале ожидания. Ранены и госпитализированы два человека.

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