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Ранивший двух парижан задержан

Происшествия

Нападение произошло на востоке французской столицы

Париж, 11 сентября 2018, 00:43 — REGNUM  Ранивший ножницами двух парижан мужчина задержан, передает телекомпания France 3.

Злоумышленник задержан на востоке Парижа, для чего правоохранители применили электрошокер.

Нападение произошло на улице Рокетт 10 сентября: ранен в горло почтальон, а также один из прохожих.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это не первое нападение за сутки. В Париже 9 сентября вечером на прохожих напал мужчина с ножом и железным прутом: ранены семь человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Париже произошло еще одно нападение на прохожих с холодным оружием

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