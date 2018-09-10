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Наехавший на пешеходов в Москве гражданин Киргизии помещён под арест

Происшествия

Инцидент произошёл 9 сентября возле кафе в столичном районе Марьино

Москва, 10 сентября 2018, 23:58 — REGNUM  Кузьминский суд Москвы 10 сентября избрал меру пресечения в виде ареста для водителя автомобиля, совершившего наезд на пешеходов на Новочеркасском бульваре.

По решению суда, 20-летний гражданин Киргизии Бекжан С. помещён под стражу сроком на два месяца — до 8 ноября 2018 года.

Напомним, накануне автомобиль Volkswagen Polo совершил наезд на группу людей возле кафе в столичном районе Марьино. В результате пострадали девять человек, один из них позднее скончался.

По предварительным данным, мужчина намеренно совершил наезд на людей после бытового конфликта.

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Дорожно-транспортные происшествия
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