В Южной Каролине из-за урагана «Флоренс» готовят эвакуацию побережья

Вашингтон, , 23:23 — REGNUM С полудня 11 сентября из-за приближения урагана «Флоренс» начинается эвакуация людей с побережья американского штата Южная Каролина, объявил 10 сентября на пресс-конференции губернатор штата Генри Макмастер.

Люди будут эвакуированы с береговой линии протяженностью 300 км. Не исключено, что эвакуация распространится и на прибрежные округа и даже на два округа в глубине территории штата.

Как сообщало ИА REGNUM, в американских штатах Виргиния, Южная и Северная Каролина был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с надвигающимся ураганом «Флоренс», движущимся над Атлантическим океаном.

На данный момент урагану присвоена четвертая категория, но синоптики считают, что «Флоренс» может значительно усилится.

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