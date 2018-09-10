«Врачи без границ» установили гибель свыше ста человек у берегов Ливии

Триполи, , 23:03 — REGNUM Более сотни людей погибли у берегов Ливии в ходе попытки добраться морским путем до европейского побережья, сообщается 10 сентября в докладе организации «Врачи без границ» (MSF).

По данным MSF порядка 380 человек отчалилии 1 сентября от побережья Ливии на двух надувных моторных лодках. В море у одной из них вышел из строя мотор, а вторая лодка стала сдуваться. Если первую лодку удалось отбуксировать в порт города Хомс недалеко от Триполи, то из пассажиров второй лодки только 55 человек были подобраны спасателями.

Как сообщало ИА REGNUM, из Северной Африки и стран Ближнего Востока беженцы тысячами пытаются морским путем нелегально добраться до европейских стран. Регулярно такие попытки приводят к массовой гибели людей в море.

Причиной массовой миграции людей является целый ряд вооруженных конфликтов, спровоцированных в этом регионе политикой США и их европейских сателлитов.

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