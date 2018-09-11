Вторник, 11 Сентября 2018 года
01:47:42 МСК

Возле вулкана Адзумаяма зафиксированы подземные толчки

Происшествия

На границе японских префектур Фукусима и Ямагата были зафиксированы подземные толчки

Возле вулкана Адзумаяма зафиксированы подземные толчки
BrianAdler
Адзумаяма

Фукусима , Япония, 11 сентября 2018, 00:51 — REGNUM  Вулканическая активность наблюдается на границе префектур Фукусима (центр префектуры город Фукусима) и Ямагата (центр префектуры город Ямагата).

Как сообщает Метеорологическое агентство Японии, магнитуда подземных толчков в районе вулкана Адзумаяма увеличивается. Вулканические землетрясения с сейсмическим происхождением наблюдались около 50 раз с 8 сентября 8 часов утра и до 3 часов дня 9 сентября, передает NHK, японская центральная телерадиокомпания.

Напомним, 22 июля этого года в вулкане Адзумаяма произошел «вулканический тремор» (вулканическое дрожание), что указывает на движение подземной магмы и вулканического газа. Японское метеорологическое агентство будет продолжать наблюдение за вулканом Адзумаяма, напоминая местному населению, что он является действующим вулканом и что, возможно, в ближайшем времени вулканическая деятельность станет еще более активной.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить