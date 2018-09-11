В Южной Корее зафиксирована вспышка вируса MERS

Сеул, , 00:32 — REGNUM В Южной Корее впервые за три года зафиксирован случай заболевания вирусом MERS, также известного как ближневосточный респираторный синдром. Правительство провело экстренное заседание кабинета министров для обсуждения мер борьбы с вирусом.

Южнокорейское новостное агентство Yonhap сообщает, что заболел 61-летний мужчина, прилетевший из Кувейта транзитом через Объединённые Арабские Эмираты. Все контактировавшие с ним люди помещены под карантин. В данный момент правительство разрабатывает превентивные меры по недопущению распространения болезни.

MERS — это респираторное заболевание, вызываемое коронавирусом. Летальность при заражении составляет от 20 до 46%. В 2015 году в результате эпидемии в Южной Корее погибли 38 человек.