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В Южной Корее зафиксирована вспышка вируса MERS

Происшествия

Правительство Южной Кореи провело экстренное совещание для обсуждения мер борьбы с заболеванием

Сеул, 11 сентября 2018, 00:32 — REGNUM  В Южной Корее впервые за три года зафиксирован случай заболевания вирусом MERS, также известного как ближневосточный респираторный синдром. Правительство провело экстренное заседание кабинета министров для обсуждения мер борьбы с вирусом.

Южнокорейское новостное агентство Yonhap сообщает, что заболел 61-летний мужчина, прилетевший из Кувейта транзитом через Объединённые Арабские Эмираты. Все контактировавшие с ним люди помещены под карантин. В данный момент правительство разрабатывает превентивные меры по недопущению распространения болезни.

MERS — это респираторное заболевание, вызываемое коронавирусом. Летальность при заражении составляет от 20 до 46%. В 2015 году в результате эпидемии в Южной Корее погибли 38 человек.

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Зарубежная хроника
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