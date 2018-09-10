В Казани задержали автомобиль москвичей со 116 кг наркотиков

Казань, , 20:46 — REGNUM В Казани полицейские задержали иномарку, водитель и пассажир которой являются жителями Московского региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД России со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

По ее словам, в автомобиле было обнаружено несколько тайников, которые расположены в различных частях машины и механизмов. В них содержались наркотические средства: гашиш, мефедрон, кокаин, LCD, амфетамин.

Общий вес изъятых психотропных и наркотических препаратов составил 116 кг, уточнила Волк.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 УК РФ («Покушение на преступление») и по ч.5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере»).

Водитель и пассажир начиненного наркотиками автомобиля задержаны.

«По имеющейся информации, фигуранты являлись курьерами, а наркотические средства предназначались для распространения бесконтактным способом в Казани, Набережных Челнах и Уфе», — пояснили в МВД.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в марте 2018 года правоохранители в Казани также задержали автомобиль, за рулем которого находился 43-летний мужчина.

Мужчина перевозил свыше 6 кг 800 гр гашиша, более 5 кг мефедрона, порядка 100 гр кокаина, а также около 3 кг амфетамина и более 700 гр «синтетики». Общий вес изъятых наркотических средств составил 15 кг 888 гр, то есть почти 16 кг.

Изъятый «товар» он должен был доставить в Казань, Пермь, Уфу и Самару.