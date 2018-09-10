Граждане Казахстана, пострадавшие в ДТП в Египте, получили компенсацию

Астана, , 20:30 — REGNUM В Египте двоим туристам из Казахстана, пострадавшим в ДТП, туристическая компания выплатила компенсации, сообщает 11 сентября издание BNews со ссылкой на представителя МИД республики Айбека Смадиярова.

В результате ДТП пострадали 22 гражданина Казахстана. Остальным туристам компания организовала специальную экскурсию в Каире, на которую граждане республики добрались на самолете.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа на автодороге Хургада — Каир перевернулся пассажирский автобус, в котором находились 22 туриста из Казахстана. Два человека получили травмы.

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