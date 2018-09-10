Понедельник, 10 Сентября 2018 года
22:25:00 МСК

Граждане Казахстана, пострадавшие в ДТП в Египте, получили компенсацию

Происшествия

В результате ДТП пострадали 22 гражданина Казахстана

Астана, 10 сентября 2018, 20:30 — REGNUM  В Египте двоим туристам из Казахстана, пострадавшим в ДТП, туристическая компания выплатила компенсации, сообщает 11 сентября издание BNews со ссылкой на представителя МИД республики Айбека Смадиярова.

В результате ДТП пострадали 22 гражданина Казахстана. Остальным туристам компания организовала специальную экскурсию в Каире, на которую граждане республики добрались на самолете.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа на автодороге Хургада — Каир перевернулся пассажирский автобус, в котором находились 22 туриста из Казахстана. Два человека получили травмы.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате ДТП в Египте пострадали 22 гражданина Казахстана

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить