По факту гибели людей при пожаре на химзаводе в Тольятти возбуждено дело

Тольятти, Самарская область, , 19:28 — REGNUM По факту гибели двоих рабочих при пожаре на территории бывшего химзавода «Куйбышевфосфор» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Самарской области.

В рамках расследования проводится необходимый комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 6 сентября днем в региональное управление МЧС поступило сообщении о возгорании на территории бывшего завода. Пожар удалось ликвидировать в течение 20 минут.

В МЧС предположили, что загорелась емкость с дизельным топливом с последующим разливом на площади около 200 кв метров.

В результате инцидента погибли двое рабочих.

В связи с происшествием СУ СКР Самарской области проводилась доследственная проверка.

По предварительным данным следствия, рабочие проводили сварочные работы недалеко от бочек с топливом, в следствие чего и произошло воспламенение.

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