В Москве полицейские задержаны при получении взятки в 30 тысяч рублей

Москва, , 18:28 — REGNUM В Москве возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции, подозреваемых в получении взятки от управляющего продовольственным магазином. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета России.

По информации ведомства, 8 сентября сотрудник полиции, действуя по поручению сообщника, получил от управляющего магазином 30 тысяч рублей за несоставление протоколов об административной ответственности в отношении сотрудников магазина.

Однако управляющий магазином действовал в рамках оперативно-разыскного мероприятия. При передаче ему денежных средств сотрудник полиции был задержан.

Сообщается, что задержанный в ходе допроса дал признательные показания, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В течение нескольких часов был задержан и его предполагаемый соучастник. В ближайшее время ему также будет избрана мера пресечения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве». Расследование дела на данный момент продолжается.