Британец скончался в самолёте на Ибицу от передозировки кокаином

Лондон, 10 сентября 2018, 17:59 — REGNUM Пассажир из Великобритании скончался на борту самолёта авиакомпании Jet2, следовавшего из Манчестера на Ибицу, передаёт The Sun.
Как сообщается, инцидент произошёл ещё 8 сентября. Установлено, что мужчина употребил большую дозу кокаина, а затем выпил водки во время полёта, после чего его начало трясти в кресле.
Пассажира перенесли в переднюю часть салона, где две женщины пытались оказать ему первую медицинскую помощь, однако спасти его не удалось.
Самолёт был вынужден совершить экстренную посадку во французской Тулузе, в аэропорту борт уже встречали медики.
Сообщается, что пассажиры рейса смогли вылететь на Ибицу только спустя пять часов, кoгдa из Maнчecтepa прибыл ещё один самолёт.
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