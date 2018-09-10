Британец скончался в самолёте на Ибицу от передозировки кокаином

Лондон, , 17:59 — REGNUM Пассажир из Великобритании скончался на борту самолёта авиакомпании Jet2, следовавшего из Манчестера на Ибицу, передаёт The Sun.

Как сообщается, инцидент произошёл ещё 8 сентября. Установлено, что мужчина употребил большую дозу кокаина, а затем выпил водки во время полёта, после чего его начало трясти в кресле.

Пассажира перенесли в переднюю часть салона, где две женщины пытались оказать ему первую медицинскую помощь, однако спасти его не удалось.

Самолёт был вынужден совершить экстренную посадку во французской Тулузе, в аэропорту борт уже встречали медики.

Сообщается, что пассажиры рейса смогли вылететь на Ибицу только спустя пять часов, кoгдa из Maнчecтepa прибыл ещё один самолёт.

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