Дыру в корпусе корабля «Союз» космонавт Сергей Прокопьев снял на видео

Москва, , 17:10 — REGNUM Российский космонавт Сергей Прокопьев, пребывающий сейчас на борту Международной космической станции, снял на видео место повреждения корпуса корабля «Союз МС-09» и рассказал о его ликвидации.

Видеоролик Сергей Прокопьев опубликовал 10 сентября в своем аккаунте в Twitter.

https://twitter.com/roscosmos/status/1039130465251336192

«Как видите, мы здесь спокойно находимся без скафандров. Никто дырку пальцем не затыкает», — сказал Сергей Прокопьев, адресуясь к зрителям видеоролика.

Кроме того, российский космонавт показал часть оборудования, при помощи которого было устранено повреждение.

«Живем мы как всегда, мирно и дружно, эксперименты выполняются в штатном режиме. Наши коллеги готовятся к очередному выходу в открытый космос, где я выступаю в роли обеспечивающего оператора. То есть наша совместная международная экспедиция работает в спокойной и дружеской обстановке», — подчеркнул Сергей Прокопьев.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа космонавты из экипажа МКС обнаружили в одном из отсеков пристыкованного к станции корабля «Союз МС-09» утечку воздуха. В тот же день российские космонавты своими силами оперативно загерметизировали найденное ими отверстие в корпусе корабля.

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