Понедельник, 10 Сентября 2018 года
19:01:07 МСК

Дыру в корпусе корабля «Союз» космонавт Сергей Прокопьев снял на видео

Происшествия

«У нас все в порядке. Никто дырку пальцем не затыкает»

Москва, 10 сентября 2018, 17:10 — REGNUM  Российский космонавт Сергей Прокопьев, пребывающий сейчас на борту Международной космической станции, снял на видео место повреждения корпуса корабля «Союз МС-09» и рассказал о его ликвидации.

Видеоролик Сергей Прокопьев опубликовал 10 сентября в своем аккаунте в Twitter.

https://twitter.com/roscosmos/status/1039130465251336192

«Как видите, мы здесь спокойно находимся без скафандров. Никто дырку пальцем не затыкает», — сказал Сергей Прокопьев, адресуясь к зрителям видеоролика.

Кроме того, российский космонавт показал часть оборудования, при помощи которого было устранено повреждение.

«Живем мы как всегда, мирно и дружно, эксперименты выполняются в штатном режиме. Наши коллеги готовятся к очередному выходу в открытый космос, где я выступаю в роли обеспечивающего оператора. То есть наша совместная международная экспедиция работает в спокойной и дружеской обстановке», — подчеркнул Сергей Прокопьев.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа космонавты из экипажа МКС обнаружили в одном из отсеков пристыкованного к станции корабля «Союз МС-09» утечку воздуха. В тот же день российские космонавты своими силами оперативно загерметизировали найденное ими отверстие в корпусе корабля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Роскосмосе определили причину возникновения пустот на «Восточном»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить