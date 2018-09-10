Понедельник, 10 Сентября 2018 года
16:57:07 МСК

ДНР: ВСУ за неделю почти 100 раз нарушили режим тишины

Происшествия

Почти 700 снарядов и мин было выпущено по республике

ДНР: ВСУ за неделю почти 100 раз нарушили режим тишины
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Огонь

Донецк, 10 сентября 2018, 16:01 — REGNUM  Украинские боевики 94 раза нарушили режим тишины в течение недели, заявил глава представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов, сообщает 10 сентября «Донецкое агентство новостей».

По его словам, Украина выпустила за прошедшую неделю 686 боеприпасов по территориям ДНР. Республику также 45 раз обстреливали из минометов калибра 82 мм и 16 раз — из минометов калибра 120 мм.

Напомним, Минские соглашения запрещают использование тяжелого вооружения на фронте, в том числе минометов различного калибра. Тем не менее украинские войска систематически нарушают договоренности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Артобстрелы республик Донбасса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить