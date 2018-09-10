ДНР: ВСУ за неделю почти 100 раз нарушили режим тишины

Донецк, , 16:01 — REGNUM Украинские боевики 94 раза нарушили режим тишины в течение недели, заявил глава представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов, сообщает 10 сентября «Донецкое агентство новостей».

По его словам, Украина выпустила за прошедшую неделю 686 боеприпасов по территориям ДНР. Республику также 45 раз обстреливали из минометов калибра 82 мм и 16 раз — из минометов калибра 120 мм.

Напомним, Минские соглашения запрещают использование тяжелого вооружения на фронте, в том числе минометов различного калибра. Тем не менее украинские войска систематически нарушают договоренности.