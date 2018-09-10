Возбуждено дело о покушении на криминального авторитета в Сочи

Сочи, Краснодарский край, , 15:50 — REGNUM В Сочи правоохранители возбудили уголовное дело по факту совершенного 25 августа покушения на известного криминального авторитета Давида Карселадзе. Об этом сообщает 10 сентября пресс-служба Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

«По данным следствия, вечером 25 августа 2018 года неустановленное в настоящее время лицо произвело из неустановленного оружия не менее трех выстрелов в идущего по улице Буковой 50-летнего мужчину», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что потерпевший начал отстреливаться из находившегося при нем оружия, но нападавшему удалось скрыться. В настоящее время продолжается расследование произошедшего, добавили в ведомстве.