В Париже произошло еще одно нападение на прохожих с холодным оружием

Париж, , 15:28 — REGNUM Неизвестный нанес одному человеку удар ножницами в шею и попытался напасть на еще одного прохожего во французской столице, сообщает французский телеканал France-3.

По данным полиции, инцидент произошел на улице Рокетт, расположенной в северной части площади Бастилии.

Сотрудники полиции смогли нейтрализовать его с помощью электрошокера, а затем задержать.

Напомним, ранее, 9 сентября, в Париже в ходе подобного нападения пострадали семеро человек.

Читайте также: Теракт? В Париже вооруженный мужчина атаковал прохожих