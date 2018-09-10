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В Париже произошло еще одно нападение на прохожих с холодным оружием

Происшествия

Сообщается о двух пострадавших

Париж, 10 сентября 2018, 15:28 — REGNUM  Неизвестный нанес одному человеку удар ножницами в шею и попытался напасть на еще одного прохожего во французской столице, сообщает французский телеканал France-3.

По данным полиции, инцидент произошел на улице Рокетт, расположенной в северной части площади Бастилии.

Сотрудники полиции смогли нейтрализовать его с помощью электрошокера, а затем задержать.

Напомним, ранее, 9 сентября, в Париже в ходе подобного нападения пострадали семеро человек.

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Политическая жизнь Франции
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