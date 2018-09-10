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Полиция Казахстана арестовала троих мошенников из Узбекистана

Происшествия

Мошенники заявили, что в Казахстане скоро произойдет девальвация национальной валюты

Астана, 10 сентября 2018, 15:24 — REGNUM  Полиция Астаны задержала троих граждан Узбекистана, которые подозреваются в мошенничестве, сообщает 10 сентября издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на департамент внутренних дел (ДВД) Астаны.

По версии следствия, мужчина и две женщины обманули 78-летнюю пенсионерку, завладев 270 тыс. тенге ($715). Мошенники заявили, что в республике скоро произойдет девальвация национальной валюты. Под предлогом получения дисконт-карты банка злоумышленники убедили пенсионерку снять свои сбережения и передать им.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая правоохранительные органы Самарканда задержали несколько человек, которые подозреваются в мошенничестве. Группа лиц по предварительному сговору завладела деньгами пострадавшего, которому была обещана высокая должность в государственном предприятии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане мошенница обещала высокий пост за $230 тыс

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