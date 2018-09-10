Убийство по плану: в ульяновском селе мать созналась в смерти сына-инвалида

Ульяновск, , 15:11 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело в связи с убийством 18-летнего инвалида. В смерти подозревают его 55-летнюю мать, сообщает областное следственное СКР.

По версии ведомства, убийство произошло вечером 6 сентября 2018 года в одном из сёл Чердаклинского района. В управлении считают, что злоумышленница дала своему сыну-инвалиду большую дозу медицинских препаратов, после чего нанесла ему раны лезвием.

«Затем женщина пыталась покончить жизнь самоубийством, а также приняла меры к сокрытию следов преступления. Утром 8 сентября она сама сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. Она сообщила, что несколько месяцев планировала убить сына из-за того, что он страдал умственной отсталостью и был агрессивен», — говорят в следственном управлении.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Обстоятельства выясняются.

Ранее в Ульяновске раскрыто покушение на убийство, совершённое в июне 2018 года. По версии следствия, ссора произошла во время распития спиртных напитков в квартире обвиняемого. По данным управления, ссора произошла из-за того, что обвиняемый длительное время злоупотреблял алкоголем и не выходил на работу, а потерпевший, являющийся его работодателем, пришел узнать причины отсутствия на рабочем месте.

В сентябре возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Барышского района, подозреваемого в убийстве. Следствие считает, что 25 августа 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на берегу пруда, в ходе ссоры с потерпевшим он ударил его ножом в грудь, от которого последний скончался на месте происшествия. Тело злоумышленник на тележке отвез к соседнему селу и спрятал его в лесопосадке, забросав ветками.