В Зимбабе вспышка холеры: причина — в зараженной воде

Хараре, , 14:58 — REGNUM Вспышка эпидемии холеры унесла жизни десяти людей в столице Зимбабве городе Хараре, сообщает 10 сентября AMNA.

Заражение произошло через воду: отмечается, что городская администрация уже более десяти лет испытывает трудности с тем, чтобы обеспечить чистой водой некоторые районы города.

В результате многие жители берут воду для питья из колодцев или открытых источников. По словам Клеменса Доури, главы управления здравоохранения города, в больницу с подозрением на заражение попали около трехсот человек, конкретная же причина вспышки холеры — утечка трубопровода канализации, который отравил забранную для питья воду. Чиновник добавил, что трубы заменены.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях благодаря усилиям медиков вспышку холеры удалось ликвидировать в Алжире — там заболели 74 и умерли два человека. О крайне тяжелой ситуации в Йемене в связи с холерой сообщает ООН — там заболели порядка 120 000 человек.

Напомним, заражение холерой происходит обычно после употребления человеком инфицированных продуктов питания и воды. Также заражение может произойти при купании в водоемах и употреблении воды из открытых источников водоснабжения.