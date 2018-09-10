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ЛНР: украинское командование довело до суицида военнослужащего ВСУ

Происшествия

Солдат не выдержал издевательств

Луганск, 10 сентября 2018, 14:05 — REGNUM  Командиры 14-й бригады ВСУ довели военнослужащего до самоубийства, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 10 сентября «Луганский информационный центр».

По его словам, инцидент произошел в районе населенного пункта Новоалександровка. Один из солдат бригады регулярно терпел издевательства со стороны командования, в результате чего, не выдержав психологического давления. покончил с собой. Командование бригады скрывает произошедшее от вышестоящего руководства.

Напомним, ранее Марочко отметил, что в рядах ВСУ начала проверку группа украинских психологов из-за участившихся случаев самоубийства. Также подполковник отмечал, что из украинской армии увольняются офицеры из-за невыносимых условий службы.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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