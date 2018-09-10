Киллеру из Дагестана СБУ обещало $10 тыс. за убийство лидера ополчения ДНР

Смоленск, , 13:57 — REGNUM Боевику Маджиду М., задержанному по подозрению в подготовке к убийству, было обещано за совершенное преступление $10 тыс. Денежные средства наемнику пообещал выплатить сотрудник Службы безопасности Украины. Об этом сам задержанный говорит на камеру после его задержания представителями ФСБ РФ.

За эти деньги уроженец Дагестана, вступивший в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), должен был ликвидировать одного из лидеров ополчения ДНР, проживающего в Смоленске. Во время допроса, видео которого опубликовало ФСБ России 10 сентября, Маджид М. рассказал, что на Украине он оказался после гибели Аниха Хомутаева — главаря одной из дагестанских ячеек ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Встречу с агентом СБУ ему и его сообщникам организовали представители «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Чтобы оценить возможности будущих киллеров, им предложили первое дело — убийство командира ополчения ДНР. После выполнения заказа им обещали выплатить 10 тыс. долларов.

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Как сообщало ИА REGNUM, выходца из Дагестана Маджида М. задержали в Смоленской области. У 30-летнего боевика были обнаружены взрывное устройство мощностью 1,5 км в тротиловом эквиваленте, пистолет с глушителем и боеприпасы.

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