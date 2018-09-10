Французские жандармы разогнали 200 «задистов», препятствующих строительству

Страсбург, Франция, , 14:00 — REGNUM Французские жандармы разогнали в понедельник, 10 сентября, около 200 «задистов» (воинствующих экологов), которые пытались противостоять началу строительства автомагистрали вблизи Страсбурга, сообщает агентство France Presse.

Термин «задисты» произошел от аббревиатуры ZAD (Zone à défendre), что расшифровывается как «зона, которую надо защитить». «Задисты» обычно выступает против крупных инфраструктурных проектов, которые могут нанести вред окружающей среде.

В 06:20 по местному времени полиция вмешалась, чтобы отразить натиск демонстрантов с помощью щитов и слезоточивого газа. Жандармы разобрали импровизированные баррикады, сделанных из дерева и шин.

«Оккупанты территории были выдворены» и «незаконные постройки снесены», — подтвердили в префектуре города.

В конце августа префект региона Жан-Люк Маркс дал зеленый свет строительству 24-километровой автомагистрали, которая призвана разгрузить существующую трассу А35.

Критики проекта указывают, что строительство уничтожит многие сельскохозяйственные угодья.

Член партии «Европа Экология Зеленые» Янник Джадот выступил против этого «большого ненужного проекта», опасного для окружающей среды.