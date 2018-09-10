Рим, , 13:52 — REGNUM Ежегодно в Италии совершается 4000 самоубийств, сообщает La Repubblica в понедельник, 10 сентября, со ссылкой на данные международной Ассоциации по предотвращению самоубийств.

В большинстве случаев в Италии суициды совершают мужчины среднего возраста, около 45−50 лет, сообщили эксперты.

Они также отмечают, что примерно в половине случаев будущим самоубийцам можно было оказать помощь и склонить их изменить свое решение.

Публикация содержит и советы о том, как распознать, что собеседник думает о самоубийстве, и что в таком случае следует и чего не следует делать.

Среди таких советов — «внимательно выслушать», «проявить сочувствие», «выразить солидарность», «не слишком часто перебивать» и «не пытаться давать указания».