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Ежегодно в Италии совершается 4000 самоубийств

Происшествия

Чаще всего суициды совершают мужчины среднего возраста

Рим, 10 сентября 2018, 13:52 — REGNUM  Ежегодно в Италии совершается 4000 самоубийств, сообщает La Repubblica в понедельник, 10 сентября, со ссылкой на данные международной Ассоциации по предотвращению самоубийств.

В большинстве случаев в Италии суициды совершают мужчины среднего возраста, около 45−50 лет, сообщили эксперты.

Они также отмечают, что примерно в половине случаев будущим самоубийцам можно было оказать помощь и склонить их изменить свое решение.

Публикация содержит и советы о том, как распознать, что собеседник думает о самоубийстве, и что в таком случае следует и чего не следует делать.

Среди таких советов — «внимательно выслушать», «проявить сочувствие», «выразить солидарность», «не слишком часто перебивать» и «не пытаться давать указания».

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Самоубийства
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