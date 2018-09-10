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В СБУ посмеялись над данными о сотрудничестве ведомства с ИГ*

Происшествия

*ИГ — «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Киев, 10 сентября 2018, 13:50 — REGNUM  В Службе безопасности Украины (СБУ) назвали «фейком» информацию российских спецслужб о сотрудничестве украинского ведомства с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает 10 сентября агентство УНН.

По словам собеседника агентства, заявление ФСБ России является «очередным фейком, который просто смешно комментировать».

Напомним, ранее в ФСБ РФ сообщили о том, что в Смоленской области был задержан боевик «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который по заданию СБУ и руководителей «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планировал убить одного из лидеров ополчения Донецкой Народной Республики (ДНР).

Добавим, при себе подозреваемый уроженец Дагестана имел взрывное устройство мощностью 1,5 км в тротиловом эквиваленте, а также пистолет с глушителем и боеприпасы.

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