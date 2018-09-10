В Дагестане подросток едва не погиб от удара током на железной дороге

Махачкала, , 13:30 — REGNUM Несовершеннолетний житель Дагестана пострадал от удара током на станции «Махачкала». 14-летний подросток доставлен в реанимацию, у него 63% ожогов тела, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР.

По данному факту проводится проверка. Как выяснили следователи, происшествие произошло 9 сентября. Около 15:00 в городе Махачкале подросток попытался подняться на вагон-цистерну грузового поезда, и его ударило током высокого напряжения.

Пострадавшего госпитализировали в ожоговое отделение республиканской клинической больницы города Махачкалы. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

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Как сообщало ИА REGNUM, ровно месяц назад, 9 августа, в Дагестане едва не погибли от удара током два подростка, пытавшиеся взобраться на крышу вагона-зерновоза. Госпитализированные с сильными ожогами пострадавшие приехали в Дагестан в гости: один из Астрахани, другой — из поселка Елань Волгоградской области.