В Екатеринбурге вынужденно приземлились три пермских самолета

Пермь, , 13:25 — REGNUM В Перми утром 10 сентября не смогли приземлиться три самолета с пассажирами. Причиной стал сильный туман, сообщают местные СМИ.

Два лайнера выполняли внурироссийские рейсы (из Сочи и Москвы, один самолет выполнял рейс из Кипра. На данный момент лайнер, следовавший по маршруту Москва — Пермь уже вылетел из Екатеринбурга и приземлился в запланированном пункте назначения — столице Пермского края.

Прибытие оставшихся рейсов состоится в ближайшее время. После этого они вылетят в аэропорты назначения, сообщили в пресс-службе пермского аэропорта.

Стоит отметить, что утром 10 сентября в Перми сложились аномальные погодные условия. По данным ГИС — центра Пермского государственного национального исследовательского университета, установлен рекорд минимальной температуры на этот день.

В Перми минимум составил — 1,2°, что на 0,6° ниже абсолютного рекорда минимальной температуры для 10 сентября, установленного в 1958 году. И это первый суточный температурный рекорд со знаком «минус» в Перми за последние почти четыре года. Последний рекордный минимум был отмечен во время аномального похолодания в октябре 2014 году.