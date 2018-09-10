В Анапе ищут девятилетнего мальчика, пропавшего при купании в море

Краснодар, , 13:23 — REGNUM В Краснодарском крае следователи выясняют обстоятельства исчезновения девятилетнего мальчика, сообщила 10 сентября пресс-службе краевого СУ СКР.

Сообщение об исчезновении ребенка поступило вечером 9 сентября. Мальчик вместе с родителями приехал на отдых из Омской области, семья остановилась в поселке Витязево. По предварительным данным, вечером 9 сентября, вместе с одним из родителей он находился на пляже. Несмотря на запрет, ребенок зашел в воду и исчез.

По данному факту территориальным следственным отделом СКР по краю организовано проведение доследственной проверки. Параллельно ведется поиск тела ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в Краснодарском крае было зафиксировано несколько случаев гибели детей: в Сочи ребенок упал в канализационный колодец, его тело достали из моря, в тот же день двоих детей унесло течением реки, они также погибли.