Понедельник, 10 Сентября 2018 года
13:50:27 МСК

В столице Сомали произошел новый теракт

Происшествия

Погибли по меньшей мере шестеро человек

Могадишо, 10 сентября 2018, 13:13 — REGNUM  Террорист-смертник врезался на автомобиле в административное здание в столице Сомали, в результате чего погибло по меньшей мере шестеро человек, сообщает британское агентство Reuters.

Теракт произошел в округе Ходан Могадишо. Ответственность за произошедшее на себя взяла террористическая группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Мы забрали тела шести погибших, а также 16 раненых. Число жертв может возрасти», — отметил начальник медицинской службы Абдикадир Абдиахман.

Напомним, данный теракт стал не первым, совершенным группировкой за последние несколько дней. Так, 5 сентября боевики напали на сомалийских военных в столице, в результате чего погибли шестеро военнослужащих.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гражданская война в Сомали
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить