В столице Сомали произошел новый теракт

Могадишо, , 13:13 — REGNUM Террорист-смертник врезался на автомобиле в административное здание в столице Сомали, в результате чего погибло по меньшей мере шестеро человек, сообщает британское агентство Reuters.

Теракт произошел в округе Ходан Могадишо. Ответственность за произошедшее на себя взяла террористическая группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Мы забрали тела шести погибших, а также 16 раненых. Число жертв может возрасти», — отметил начальник медицинской службы Абдикадир Абдиахман.

Напомним, данный теракт стал не первым, совершенным группировкой за последние несколько дней. Так, 5 сентября боевики напали на сомалийских военных в столице, в результате чего погибли шестеро военнослужащих.