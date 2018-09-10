В Роскосмосе определили причину возникновения пустот на «Восточном»

Циолковский, Амурская область, , 12:46 — REGNUM Причиной образования пустот под стартовым комплексом ракеты-носителя «Союз-2» на космодроме «Восточный» в Амурской области стала работа подрядчика — Спецстроя России. Об этом говорится в опубликованном 10 сентября заявлении Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

«Некачественная заливка бетона была допущена прежним подрядчиком — Спецстроем РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что строительный брак не имеет критического характера и будет до 5 октября устранен собственными силами Роскосмоса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госкорпорацией Роскосмос на портале госзакупок была опубликована документация о проведении работ по ликвидации пустот под стартовым комплексом ракеты-носителя «Союз-2». На данные цели планируется выделить порядка 4,57 млн рублей.

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